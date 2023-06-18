Вашингтон, 18 июня, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки намерены более чем на 2,5 миллиарда долларов сократить расходы Пентагона на закупку ракет в следующем году. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило издание Politico.

ИА REGNUM Пентагон

По информации Politico, в распоряжении которого оказалась черновая версия доклада законодателей, члены палаты комитета предлагают урезать расходы министерства обороны, чтобы перенаправить средства на сферы военной подготовки и технического обслуживания.

«Комитет прежде всего обеспокоен тем, что Пентагон не может предоставить реалистичную оценку затрат и обращается к многолетним контрактам без чёткого понимания стоимости продукции», — сообщил источник.

Отмечается, что подобные контрмеры нацелены на политику действующего президента США Джо Байдена в области обороны, в результате которой Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой о финансировании.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство обороны США заключило с американской металлургической компанией Arconic Corporation контракт на увеличение выпуска необходимого для производства ракет сырья. Отмечается, что целью соглашения является увеличение производства алюминия высокой чистоты.