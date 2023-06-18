Херсон, 18 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Большинство затопленных водой из-за разрушения плотины Каховской ГЭС домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново. Об этом заявил 18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям».

khogov.ru Владимир Сальдо

«Конечно, понятно, что большая часть домовладений, которые были залиты водой, не подлежат ремонту, придется разобрать и построить новые. Но знаете, создавать новое, в общем-то, достаточно приятно, даже если это новое на фоне таких событий», — отметил Сальдо.

Врио губернатора региона подчеркнул, что с жителями активно работают сотрудники МЧС и местной администрации, оказывается вся необходимая помощь, включая финансовую. По словам Сальдо, люди не хотели уезжать далеко от дома и от своей земли.

Как отметил Сальдо, возвращение людей планируется «достаточно быстро», так как люди любят свою землю и хотят жить там, где привыкли. Произошедшая беда сплотила всех, резюмировал Сальдо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, количество погибших при подтоплениях из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 29 человек.

Как указал глава правительства Херсонской области, семьям, потерявшим родных, окажут всю необходимую помощь. Решением врио губернатора региона Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.