Херсон, 18 июня, 2023, 00:34 — ИА Регнум. До 29 человек возросло количество погибших при подтоплениях из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 17 июня сообщил в председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«По мере схода воды во всех трех пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий наводнения. Работаем, несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам. К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — 4», — уточнил Алексеенко.

Как указал глава правительства Херсонской области, семьям, потерявшим родных, окажут всю необходимую помощь. Решением врио губернатора региона Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.

Также Алексеенко рассказал о восстановлении энергоснабжения на 28 улицах в Алешках и на шести в Голой Пристани. В городах ведётся откачка воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, специалисты смогут оценить состояние плотины Каховской гидроэлектростанции по уровню воды в водохранилище через неделю. Министр уточнил, что вопрос о возможном восстановлении водохранилища или о создании нового объекта станет ясен только после проведения указанной оценки.