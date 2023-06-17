Будапешт, 17 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Спасатели в Венгрии обнаружили на озере Балатон, возле деревни Балатонфекаяр, более 80 мин и гранат времён Второй мировой войны. Об этом сообщила служба по связям с общественностью 1-го полка пожарной и речной охраны венгерской армии.

Михаил Голенков/РИА Новости Минометные заряды калибра 82 мм

«Командир патруля противопожарной службы идентифицировал в общей сложности 30 советских миномётных зарядов калибра 82 мм, две ручные гранаты РПГ-40, две ручные гранаты РПГ-43», — сообщили в службе спасателей.

Кроме того, у озера обнаружили боеприпасы немецкого производства: три снаряда калибром 45 мм, противотанковую мину Т Mi и 5 кг патронов калибра 7,62 мм.

В марте 1945 года озера Красная армия в ходе Балатонской оборонительной операции отразила последнее крупное наступление нацистских войск во Второй мировой войне, которое те проводили под кодовым названием «Весеннее пробуждение». Войска советского 3-го Украинского фронта противостояли 6-й танковой армии СС и 6-й полевой армии вермахта.

Венгрию освободили от фашисткой оккупации 4 апреля 1945 года. Всего за освобождение республики погибли более 140 тысяч воинов. Бои на её территории были самыми кровопролитными в сравнении с другими странами Восточной Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года противотанковые мины и авиационные бомбы времён Второй мировой войны обнаружили в румынской столице Бухаресте. Их нашли во время работ по строительству новой дороги.