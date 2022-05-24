Бухарест, 24 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В ходе работ по строительству нового участка кольцевой автодороги на окраине столицы Румынии обнаружены снаряды времен Второй мировой войны. Об этом 24 мая сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

Найденные боеприпасы

По предварительным данным, среди указанных боеприпасов — противотанковые мины и неразорвавшиеся авиационные бомбы. Указанная территория оцеплена, на месте работают специальные бригады саперов. Предполагается, что эти боеприпасы будут утилизированы на одном из региональных полигонов.

Согласно официальной информации, только за последний год в Бухаресте и прилегающих к ним районах были найдены десятки боеприпасов периода 1939–1945 годов.