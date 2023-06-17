Шебекинский район, Украина, 17 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из артиллерийских установок многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» в Белгородской области. Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП «Шебекино», 18 миномётных снарядов — по селу Белянка, три — по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка — зафиксировано 10 прилётов», — написал он о происшествия за последние сутки.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском округе за это не период пострадавших не было.

ВСУ также за сутки обстреляли село Журавлёвка вБелгородском районе, село Богун-Городок в Борисовском, хутор Старый и село Коновалово в Волоконовском, село Сподарюшино в Грайворонском округе и сёла Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

Гладков также поблагодарил губернаторов других регионов, присылающих помощь для жителей Шебекинского округа. Сегодня, 17 июня должны прибыть 5 тыс. посылок из Тульской области. Также в Белгородской области ожидают тушёнку из оленины из Ямало-Ненецкого округа.

ВСУ ежедневно обстреливают гражданские объекты на территории Белгородской области. Наибольший удар приходится по Шебекинскому городскому округу. Власти вывозят население из наиболее опасных районов в пункты временного размещения.

Ранее Гладков сообщил, что за всё время обстрелов со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе получили повреждения 462 частных дома и четыре многоквартирных дома.