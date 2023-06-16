Донецк, 16 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Пять атак ВСУ отразили российские военные в ходе спецоперации за сутки на Времевском выступе в ДНР, сообщил 16 июня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В районе Времевского выступа, отмечает представитель Минобороны, наиболее активные боевые действия проходили в районах села Ровнополь и посёлка Урожайное.

Здесь в результате действий российских военных из группировки войск «Восток», а также ударов авиации и огня артиллерии удалось отразить пять атак подразделений ВСУ.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две миномётные батареи», — заявил Конашенков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинская сторона сообщает о тяжёлом положении ВСУ из-за серьёзного противодействия российской армии попытке контрнаступления. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ сталкиваются с очень жёстким сопротивлением, российские военные контролируют воздух.