Москва, 17 июня, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Российские граждане могут с 17 июня начать подавать заявления в министерство внутренних дел России для выхода из украинского гражданства, соответствующий закон вступил в силу.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт

После приема документов в МВД РФ гражданство Украины будет считаться прекращенным. Закон опубликовали еще 18 марта, и он начал действовать по истечении 90 дней.

Желающие отказаться от украинского гражданства могут направить заявление в бумажном виде в Главное управление по вопросам миграции МВД России или подать его в электронном виде на портале государственных услуг. При этом после подачи документов заявитель должен воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта и других украинских документов, удостоверяющих это гражданство.

При нарушении указанных правил заявление признается недействительным, а лицо, подавшее документы — имеющим гражданство Украины. Повторная подача подобного заявления станет доступна только через 10 лет со дня признания недействительным первого обращения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 10 января президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Он заявил, что принял такое решение на основании данных, переданных ему Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой Украины.

11 января украинский лидер предложил лишать гражданства Украины тех, кто имеет российский паспорт. Он отметил, что в первую очередь эта мера должна затронуть людей, которые оказывают духовное или политическое влияние на Украину.

4 февраля украинский глава подписал указ о лишении гражданства ряда чиновников, которые работали в администрации экс-президента страны Виктора Януковича, свергнутого в результате государственного переворота в 2014 году.