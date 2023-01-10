Киев, 10 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача принял глава киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделал сам Зеленский в видеообращении, опубликованном 10 января в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как уточнил Зеленский, решение о прекращении гражданства Украины четырёх политиков было принято им на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией страны.

Как пояснил Зеленский, Медведчук, Козак, Деркач и Кузьмин выбрали службу не народу Украины, а врагам страны, поэтому им было принято соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о деталях обмена украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).