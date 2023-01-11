Киев, 11 января, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Заявление о намерении лишать гражданства украинцев, у которых одновременно есть и паспорт России, сделал глава киевского режима Владимир Зеленский 11 января в видеообращении, размещённом на его телеграм-канале.

Украинский паспорт

Зеленский напомнил о своём решении лишить гражданства Украины четырёх депутатов Верховной рады, оппозиционных политиков из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Как уточнил Зеленский, подобные шаги будут предприняты и в будущем.

Как пояснил Зеленский, цель таких решений — чтобы люди, у которых есть двойное и тройное гражданство, включая российское, остались лишь с гражданством России и жили на территории «соответствующей страны». Зеленский отметил, что в первую очередь решение о лишении гражданства будет приниматься в отношении людей, которые оказывают духовное или политическое влияние на Украину.

Зеленский добавил, что украинские ведомства уже работают над вопросом о лишении гражданства. При этом конкретных имён украинских граждан, которые могут быть лишены гражданства Украины, Зеленский называть не стал.