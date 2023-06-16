Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В России необходимо создать собственную модель целевых условий ведения бизнеса с учётом мирового опыта, аналогичную рейтингу Всемирного банка. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Новость дополняется