Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Безработица и инфляция в России ниже, чем в других странах, в том числе в Еврозоне, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI ПМЭФ

«Безработица — 3,3%, такой низкой не была никогда в истории», — сказал Путин.

По данным Росстата, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%. Это рекордно низкий показатель. Месяцем ранее, в декабре 2022 года, уровень безработицы составлял 3,7%. Также в феврале на заседании президиума совета законодателей глава Минтруда Антон Котяков назвал стабильной ситуацию с безработицей в стране.

ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума насчитывает более 140 мероприятий. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.

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