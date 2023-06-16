Москва, 16 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщила 16 июня вице-премьер России Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По ориентировочным данным, порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — сказала Голикова.

Она добавила, что в России 12 млн человек не имеют трудовых договоров.

При этом Голикова отметила, что в ближайшие пять лет нужен один миллион работников, чтобы обеспечить технологический суверенитет.

Также 16 июня на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%. Он отметил, что это трудоизбыточные территории, с которыми ещё предстоит целенаправленно работать. При этом самый высокий уровень безработицы в стране отмечается в Ингушетии — 27%.

Как сообщало ИА Регнум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года увеличится на 18,5% до 19 242 рублей. При этом с 1 января 2023 года в России установили МРОТ в размере 16 242 рублей. Это на 6,3% больше, чем было установлено в июне 2022 года.

В сентябре 2022 года правительство ввело особый порядок определения прожиточного минимума и МРОТ. Его размер устанавливают исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения. Рост МРОТ должен опережать этот показатель на три процентных пункта.

В конце мая Котяков заявил, что в 2030 году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет больше прожиточного минимума на 30%.