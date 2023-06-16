Москва, 16 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Руководитель отделения «Альфа-Банка» забыл телефон в такси и получил кредит на 800 тысяч рублей, сообщил 16 июня Telegram-канал «112».

Валерий Мельников/РИА Новости Банкоматы «Альфа-Банка»

По информации источника, мужчина поздно ночью возвращался домой на такси. Он попросил водителя поставить гаджет на зарядку и забыл его, выходя из машины. Утром на следующий день мужчина заметил, что его мобильный телефон пропал, а зайдя в личный кабинет банка, понял, что стал должником собственных работодателей.

Неизвестный, по всей вероятности, таксист, взял на его имя кредит на 810 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник успел снять 250 тысяч до того, как карту заблокировала служба безопасности банка.

Полиция начала проверку.

Как сообщало 17 мая ИА Регнум, в Москве мужчина потерял телефон, паспорт и кошелек, через несколько дней он обратился в отделение банка, чтобы заблокировать карту. Там ему сообщили, что по его паспорту неизвестные оформили кредит на сумму 2 млн рублей.

Мужчина рассказал полиции, что 9 мая потерял паспорт и телефон в ТЦ «Европейский» на площади Киевского Вокзала. Несколько дней он пытался найти их, но безуспешно. После чего 15 мая пришёл в отделение банка, чтобы заблокировать карту. Оказалось, что от материального ущерба мужчину спасла служба безопасности учреждения. Сотрудникам операция показалась подозрительной, поэтому они «заморозили» кредитные деньги и злоумышленники не смогли их обналичить.