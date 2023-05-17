Москва, 17 мая, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Москве мужчина потерял телефон, паспорт и кошелек, через несколько дней он обратился в отделение банка, чтобы заблокировать свою карту. Там ему сообщили, что по его паспорту неизвестные пару дней назад оформили кредит на сумму 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В полицию обратился 26-летний Иван (имя изменено). Мужчина рассказал оперативникам, что 9 мая потерял паспорт и телефон в ТЦ «Европейский» на площади Киевского Вокзала. Несколько дней Иван пытался найти их, но безуспешно. 15 мая он пришёл в отделение банка, чтобы заблокировать карту, доступ к которой можно было получить с его телефона. Сотрудники отделения стали проверять последние операции по счёту и заметили, что уже после пропажи ценных вещей от имени мужчины был оформлен кредит на крупную сумму. Об этом мужчина заявил в полицию.

«Поступило обращение от 26-летнего жителя города Москвы о том, что он утерял телефон и паспорт в ТЦ «Европейский», после чего узнал, что на него оформили кредит размером 2 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Оказалось, что от материального ущерба мужчину спасла служба безопасности банка. Сотрудникам операция показалась подозрительной, потому что банк не мог дозвониться до своего клиента и уточнить данные для выдачи кредита. Они «заморозили» кредитные деньги на счету клиента, поэтому злоумышленники не смогли их обналичить. Ивану предложили написать заявление на аннулирование кредитного договора. Сейчас полиция проводит проверку по заявлению мужчины.

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