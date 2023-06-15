Киев, 15 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. ВСУ, пытаясь наступать, сталкиваются с жёстким отпором, который оказывает российская армия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, отрывки из которого 15 июня опубликовал телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жёстким сопротивлением», — сказал он.

Зеленский заявил, что бои, которые идут в настоящее время, решающим образом повлияют на ход спецоперации. Он также заявил, что Киев продолжает ждать поставок американских истребителей F-16. Украинский лидер посетовал, что этот вопрос затянулся из-за бюрократических проволочек.

«Россия контролирует воздух. Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе», — добавил Зеленский.

Украинская армия с 4 июня начала наступления по четырём направлениям, пытаясь прорвать оборону армии РФ. В Минобороны России сообщили, что за десять дней наступления ВСУ потеряли только непосредственно в атаках 7,5 тысячи убитыми и ранеными.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны в живой силе в десять раз больше, чем у российской. Потери в танках у ВСУ больше в три раза. Аналогичное заявление о потерях сделал бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.

Эксперты также отмечают, что F-16 не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте. Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис напомнил, что эти самолёты уже устаревшие и станут лёгкой мишенью для российских средств ПВО.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 15 июня заявил, что Путин избрал эффективную тактику, которая позволяет минимизировать потери российской стороны. В США уже осознали, что ВСУ оказались на грани катастрофы.