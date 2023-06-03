Будапешт, 3 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны украинских политиков после его призывов к скорейшему диалогу между Москвой и Киевом не повлияет на позицию Будапешта в отношении конфликта на Украине. Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Украинские политики обрушились с нападками на Виктора Орбана после того, как премьер-министр в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира. В этом нет ничего нового», ― подчеркнул он в сообщении в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ, принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не сдастся и продолжит настаивать на том, что «самая важная задача сейчас ― сохранить человеческие жизни».

Сийярто добавил, что чем дольше длится конфликт, тем больше гибнет людей ― сотни, тысячи.

«Все должны наконец увидеть, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя! Решение находится за столом переговоров! Именно там можно спасти жизни людей», ― констатировал министр.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости сделать всё, чтобы ещё до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров. Он подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней. Политик считает, что для Украины начинать большую стратегию — это «кровавая баня».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на призыв Орбана ответил, что считает его заявление оскорбительным. Он призвал премьер-министра попросить, чтобы российская армия отступила.

В Кремле заявили, что пока не видят предпосылок для того, чтобы начались переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вокруг слышно всё больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе, однако в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели российской стороны, что для Москвы является главным приоритетом.

Политический аналитик Александр Сосновский заявил ИА Регнум, что призыв Орбана вряд ли услышат на Западе. Хоть Будапешт играет достаточно весомую роль в обсуждении украинского конфликта, но находится под мощным давлением других западных стран, указал он.