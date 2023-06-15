Москва, 15 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Главный вопрос возрождения приватизации в современной России — это будет ли приватизированный бизнес полноценно выполнять социальные функции без потери населением качества жизни, иначе процесс приватизации предприятий может обернуться множеством проблем. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец.

Анатолий Медведь/РИА Новости Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин и Максим Решетников

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации, тем более что в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам». С ней согласились помощник президента Максим Орешкин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников. Последний к тому же подчеркнул, что у государства есть достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поспособствует ускорению роста экономики и увеличению возможностей для инвестиций.

Экономист Зубец отметил, что о приватизации говорят чиновники или представители крупного бизнеса. Однако нужно понимать, что у них разные мотивации.

«Задача чиновников — избавиться от планово-убыточных предприятий, а бизнесу нужен доход… Если приватизироваться планово-убыточные предприятия будут с учётом социальных обременений — это одна история, если же нет, то это только в интересах бизнеса… Главный вопрос приватизации — будет ли приватизированный бизнес выполнять социальные функции? Это такая игра, главным пострадавшим в которой может оказаться простой российский потребитель. Если и проводить приватизацию, то разумно и без потери населением качества жизни», — рассказал Зубец.

Он обратил внимание на то, что приватизированные крупные компании, близкие к монополиям, должны подвергаться регулированию тарифов. Также необходимо прописывать и перечень услуг, которые предприятие будет оказывать населению. При соблюдении этих требований приватизация не вызовет проблем и не отразится на интересах граждан.

Однако в сложную ситуацию может попасть сам бизнесмен, приватизировавший компанию. По мнению главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, государство сегодня осуществляет слишком большой контроль над бизнес-сектором, а потому понятие приватизации теряет исходный смысл.

«Сейчас непонятно, в чём смысл приватизации, кому она нужна. Если государство контролирует бизнес и отдаёт ему лишь часть под приватизацию, тогда оно продолжает вести себя как контролирующий акционер, и непонятна роль бизнеса в этом процессе. Мы наблюдаем тенденцию нарастающей роли государства в контроле за предприятиями. При этом некоторые представители бизнеса соглашаются, что государство должно быть старшим партнёром бизнеса. Вопрос только — в чём?» — отметил Надоршин.

Экономист пояснил, что для полноценного процесса приватизации в современной России правительству нужно больше доверять бизнесу и создать для него комфортную среду.

«Важно оформить среду работы бизнеса так, чтобы ему было комфортно, интересно, а результат был бы выгоден для общества. Приватизация — это не цель, а средство достижения цели. Она, безусловно, могла бы помочь нашей экономике в сложившихся условиях, но сама по себе решить никаких проблем, с которыми мы столкнулись, не может. Если правильно выбрать цель, то экономическая политика (формирование среды) и приватизация могут быть средством, помогающим в ее достижение», — объяснил эксперт.

Экономист добавил, что на сегодняшний день, если государство возобновит приватизацию, важно изменить очень многое помимо этой самой приватизации, чтобы превратить это в выгодное для общества явление, а не во что-то, что потом назовут «приватизацией прибыли и национализацией издержек».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил идею возрождения процесса приватизации. Он отметил, что многие в экономическом блоке правительства поддерживают эту идею, но есть вопросы, связанные с рентабельностью и риском продажи компании за бесценок.