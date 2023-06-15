Власти Украины попросили Запад не торопить их с контрнаступлением ВСУ
Politico: глава минобороны Украины Резников попросил Запад не торопить Киев с контрнаступлением
Киев, 15 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Киевские власти попросили Соединённые Штаты умерить ожидания от недавно начавшегося контрнаступления украинской армии и не торопить с ним. Об этом 15 июня рассказал глава минобороны Украины Алексей Резников, его слова привела американская газета Politico.
По словам Резникова, он обеспокоен «завышенными ожиданиями» американской стороны от продолжающегося контрнаступления, хотя и считает их желание «следующей» победы нормальным, хотя и эмоциональным.
При этом он попросил союзников Киева «умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования» от контрнаступления ВСУ.
Также издание со ссылкой на депутатов Верховной Рады указало на то, что Госдеп и Совет национальной безопасности США обсуждают возможность сокращения военной помощи киевским властям в случае, если ВСУ не смогут добиться значимых военных успехов.
Вместе с тем представители командования украинской армии призвали не спешить в ходе наступательных действий, потому что неудачи могут способствовать подрыву морального духа солдат ВСУ, что в итоге приведёт к провалу контрнаступления.
«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — заявил представитель украинского командования.
Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ещё не начинали контрнаступление и ведут разведку оборонительных рубежей ВС России. Он добавил, что при этом украинские войска пытаются уничтожать максимальное количество военных и боевой техники российской армии.
До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе попыток контрнаступления. По его словам, они составляют 10 военных к одному. Также он назвал главной проблемой украинской армии отсутствие поддержки с воздуха и добавил, что у ВСУ нет доставочного количества мобильной артиллерии и комплексов ПВО.