Киев, 15 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Киевские власти попросили Соединённые Штаты умерить ожидания от недавно начавшегося контрнаступления украинской армии и не торопить с ним. Об этом 15 июня рассказал глава минобороны Украины Алексей Резников, его слова привела американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Наступление ВСУ

По словам Резникова, он обеспокоен «завышенными ожиданиями» американской стороны от продолжающегося контрнаступления, хотя и считает их желание «следующей» победы нормальным, хотя и эмоциональным.

При этом он попросил союзников Киева «умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования» от контрнаступления ВСУ.

Также издание со ссылкой на депутатов Верховной Рады указало на то, что Госдеп и Совет национальной безопасности США обсуждают возможность сокращения военной помощи киевским властям в случае, если ВСУ не смогут добиться значимых военных успехов.

Вместе с тем представители командования украинской армии призвали не спешить в ходе наступательных действий, потому что неудачи могут способствовать подрыву морального духа солдат ВСУ, что в итоге приведёт к провалу контрнаступления.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — заявил представитель украинского командования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ещё не начинали контрнаступление и ведут разведку оборонительных рубежей ВС России. Он добавил, что при этом украинские войска пытаются уничтожать максимальное количество военных и боевой техники российской армии.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе попыток контрнаступления. По его словам, они составляют 10 военных к одному. Также он назвал главной проблемой украинской армии отсутствие поддержки с воздуха и добавил, что у ВСУ нет доставочного количества мобильной артиллерии и комплексов ПВО.