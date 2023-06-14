Мелитополь, 15 июня, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки (ЦРУ США) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Украины понесли колоссальные потери в ходе контрнаступления.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми, десяти, даже десяти к одному», — заявил военный аналитик.

По словам Джонсона, главной проблемой Вооружённых сил Украины является отсутствие качественной и эффективной поддержки с воздуха. Также украинская армия не располагает достаточным количеством мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны.

Ранее бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо раскритиковал контрнаступление Вооружённых сил Украины, которое не принесло украинской стороне конфликта никаких значимых успехов. Он отметил, что широко разрекламированное контрнаступление провалилось даже при всесторонней поддержке западных союзников.

Как передавало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ не продвинулись ни на шаг в районе Малых Щербаков. Боевые действия на данный момент идут на Времевском выступе, расположенном на границе региона с Донецкой Народной Республикой.