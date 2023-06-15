Москва, 15 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Несмотря на то, что отношения Москвы и Вашингтона переживают не лучшие времена, США, как и прежде, не могут отказаться от покупки выгодного и качественного российского ядерного топлива. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так он прокомментировал выводы экспертов издания The New York Times о том, что атомной энергетике США нужно не меньше 10 лет, чтобы отказаться от российского ядерного топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки из диоксида урана

Тимофеев обратил внимание на то, что российский приём обогащения урана и по экономическим затратам, и по эффективности лучший в мире. В сравнении с технологиями США он лучше в 20 раз, по некоторым параметрам — и в 55 раз. Причём даже сейчас, когда секретов производства практически не осталось, ни одна страна «догнать и перегнать» Россию пока не может. Для почти 100 атомных энергоблоков американских АЭС на 96 ГВт требуется не малый объём урана.

При этом, как отметил Тимофеев, США выгодно покупать уран из России, так как он более чем в 10 раз дешевле поставок из других стран. Обогащённый не менее 93% уран-235 в самих США почти не получают — экономически очень затратно. Экономика США построена на частном бизнесе — и коммунальным службам, и армии выгоднее покупать дешёвый и качественный российский уран, который по всем параметрам выгоднее того, что производится и в самих США.

В свою очередь, Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировал, что диверсификация Вашингтоном поставок из России технически возможна, но потребует времени и ресурсов. В 2022 году США импортировали российских материалов, относящихся к ядерной энергетике, на сумму 829,8 млн долларов, а в январе 2023 года — ещё на 70 млн долларов.

Такая зависимость, по его словам, отчасти стала наследием программы «Мегатонны в мегаватты», которая шла с 1995 по 2013 год. В ходе программы низкообогащённый уран обеспечивал до 10% производства электроэнергии в США. Отдельно были предприняты усилия по ограничению поставок российского обогащённого урана на рынок США посредством так называемого «Соглашения о приостановке поставок из России», достигнутого между Россией и Министерством торговли США. В соглашение неоднократно вносились поправки, включающие квоты на поставки российского обогащенного урана в США. Последняя поправка ограничивает российские поставки на уровне 20% от американского спроса в 2022 году и 24% в 2023 году, снижая их до 20% в период с 2024 по 2027 год и до 15% в последующем.

«Ряд недавних законодательных предложений в США был направлен на то, чтобы полностью запретить импорт российского урана. Однако коммунальные компании, обслуживающие АЭС, привыкли к очень дешёвому российскому урану и не хотят от него отказываться», — сказал Генкин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, если США и захотят отказаться от поставок российского ядерного топлива, то у них на это уйдут годы, в то время как РФ вполне может переключиться на рынки других государств.

При этом парламентарий призвал не забывать, что, несмотря на очевидно сильную зависимость ядерной энергетики США от российских поставок, Москва не прекращает их и соблюдает договорные отношения. По мнению Ананских, это ещё одно свидетельство того, что Россия не настроена на дальнейшую эскалацию напряжённости в отношениях двух стран.