Москва, 15 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Несмотря на то что США пытаются снизить зависимость от поставок российского ядерного топлива и потеснить Россию на этом рынке, РФ была и остаётся доминантным игроком во всех сегментах рынка ядерной энергетики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня рассказал Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ. Так он прокомментировал распространённую изданием The New York Times информацию о том, что США потребуется не меньше 10 лет для того, чтобы отказаться от поставок российского ядерного топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он заметил, что США за 2020–2022 годы снизили зависимость от поставок урана из России с 48% до 34% и будут стараться сохранить данную тенденцию. Сегодня основными поставщиками в США становятся европейские страны — Великобритания, Германия и Нидерланды, в консорциуме владеющие обогатительной фабрикой в Огайо.

Кроме того, США владеют технологиями обогащения урана и до начала 1990-х годов активно занимались им на своей территории. По состоянию на 2022 год в США сосредоточены 2,5% мировых запасов урановой руды и около 12% обогатительных мощностей. В России — 9% и 51% соответственно.

В долгосрочной перспективе основным партнёром США по поставкам обогащённого урана может стать Австралия, владеющая почти 30% мировых запасов урановой руды. Почти наверняка эта страна станет участником инициированного США и Великобританией атомного партнёрства в гражданской сфере с целью поддержания отрасли чистой энергетики и противодействия присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики. О создании этого партнёрства было объявлено неделю назад.

При этом Понкратов констатировал, что Россия является доминантным игроком во всех сегментах рынка ядерной энергетики: проектирование и строительство АЭС, эксплуатация станций, добыча и обогащение урана, поставка обогащённого урана и топлива для АЭС.

«В текущей геополитической ситуации абсолютно закономерно желание США и их союзников потеснить Россию на рынках высокотехнологичных услуг и чистой энергетики», — сказал экономист.

Однако в настоящее время только РФ обладает технологиями полного цикла производства ядерной энергии — от добычи урановой руды до безопасного хранения ядерных отходов. Понкратов подчеркнул, что после запуска 22 сентября 2022 года энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 можно говорить о начале перехода атомной энергетики на принципиально новый уровень и кратное повышение КПД использования ядерного топлива и его запасов.

«Сейчас в США на конечных стадиях реализации находятся несколько проектов по строительству атомных станций нового поколения, для работы которых потребуется уран, обогащенный не до 5%, как сейчас в мировой атомной энергетике, а до 20%, и на сегодня только Россия поставляет такой уран на мировой рынок», — подытожил он.

В свою очередь, Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировал, что зависимость США от поставок российского урана очевидна: порядка трети необходимых объёмов поставляется из России. Факт зависимости был опосредованно подтверждён в марте 2022 года заявлением президента США Джозефа Байдена о запрете поставок энергоресурсов из России, при этом урана это ограничение не коснулось.

«Безусловно, коллективный Запад во главе с США стремится к уходу от этой зависимости, но, исходя из выбранной ими же стратегии на отказ от использования ископаемого топлива, похоже, что «урановая зависимость» будет только расти», — сказал Чередниченко.

Однако, по его словам, нельзя сказать, что Россия полностью управляет сложившейся ситуацией и могла бы позволить себе выбирать покупателей и «отсечь» американский рынок.

«Объём поставок из нашей страны в США превышает 18 тысяч тонн в год, и быстро найти замещение такому потребителю невозможно (даже ёмкость рынка «всепоглощающего» Китая не превышает на сегодня 11 тысяч тонн в год). А с учётом формирующейся конъюнктуры рынка энергоносителей очевидно, что цена на уран будет иметь тенденцию к росту. Этот аргумент в текущих условиях невозможно не принимать во внимание», — заключил Чередниченко.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, несмотря на очевидно сильную зависимость ядерной энергетики США от российских поставок, Москва не прекращает их и соблюдает договорные отношения. Это объясняется тем, что в Кремле ориентированы на долгие, добрососедские и равные отношения. И если ситуация не будет накаляться дальше, проблем с российскими поставками у США быть не должно.

Парламентарий убеждён, что быстрее чем за пять лет США не смогут ликвидировать свою зависимость от поставок российского ядерного топлива.

Кроме того, есть мнение, что даже сейчас, когда секретов производства атомной энергии практически не осталось, ни одна страна догнать и перегнать Россию пока не может. Российский приём обогащения урана и по экономическим затратам, и по эффективности лучший в мире. В сравнении с технологиями США он лучше в 20 раз, по некоторым параметрам — и в 55 раз. США выгодно покупать уран из России, так как он более чем в 10 раз дешевле поставок из других стран.