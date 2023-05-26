Москва, 26 мая, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, член комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с призывом организовать проверку гостиницы, которая отказала в заселении по военному билету участнику специальной военной операции по защите Донбасса.

Владимир Федоренко/РИА Новости Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая гостиница в Самаре отказала в заселении военнослужащему аргументируя это тем, что они не в праве оформлять постояльцев по военному билету. Персонал гостиницы не принял во внимание факт того, что документом, удостоверяющим личность солдата, является военный билет, а паспорта военнослужащих хранятся в войсковой части. Как отмечают очевидцы, ситуация происходила около полуночи, и молодой человек выглядел очень усталым. Однако, администрация гостиницы всё равно отказалась заселять бойца.

Депутат Бессараб призвала самарского губернатора обратить внимание на постановление правительства «О воинской обязанности и военной службе», где прописано, что военный билет является основным документом, удостоверяющим личность военнослужащего.

«Учитывая изложенное, прошу Вас провести проверку по оценке законности принятых Администрациями гостиниц решений в отношении военнослужащих», — обратилась к Азарову Бессараб.

Редакция ИА Регнум также направила запрос губернатору Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Как только получил такой сигнал, сразу поручил разобраться в этой возмутительной истории», — цитируют слова Дмитрия Азарова представители Департамента информационной политики администрации губернатора — По ходу разбирательства коллеги доложили, что факт имел место. Участник СВО не имел при себе справки, которая даётся на время, когда у военнослужащего забирают паспорт. Действующие правила обязывают гостиницы селить только по предъявлению определенного перечня документов, в который военный билет входит якобы только при наличии этой справки. И гостиница, ссылаясь на эти правила, вынуждена была отказать».

По словам губернатора, ему доложили, что на улице бойца не оставили и подобрали ему альтернативный вариант размещения. Конечно, это тоже нужно принять во внимание. По всей видимости, инцидент стал иллюстрацией несовершенства нормативной базы, которая с одной стороны обязывает гостиницы к соблюдению таких требований, с другой — тем самым создает сложности для защитников, указал Азаров.

На вопросы «Как удалось оперативно решить проблему и найти военного?» и «Где в итоге разместили бойца?» — пресс-служба губернатора не ответила.

Ранее адвокат Павел Зайцев отметил, что действия персонала самарской гостиницы подлежат привлечению к ответственности за невыполнение предоставления услуг, а также за незаконные действия в отношении участника СВО, у которого единственным документом, удостоверяющим личность, на этот момент оставался военный билет. Его коллега, юрист Тарас Ященко обратил внимание на пробел в нормативах, который не позволяет гармонично взаимодействовать постановлениям правительства о военнослужащих и о гостиничных услугах.

Общественность начала активно разбираться в инциденте. Член СПЧ Кирилл Кабанов решил подготовить информацию для проверки на предмет самоуправства гостиницы и направить данные для дальнейших уточнений сведений в Следственный Комитет России.