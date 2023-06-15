Ставрополь, 15 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин на Ставрополье, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске, сообщили 15 июня в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве сообщили, что мужчин, которые стали сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержали в Пятигорске.

Правоохранители обнаружили у задержанных компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации.

Задержанные признались в содеянном. Правоохранители формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 15 июня задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт. По информации правоохранителей, он готовил теракт в отношении сотрудников ведомства и собирал сведения о времени, месте и маршрутах передвижения служащих ФСБ. Полученные сведения задержанный мог использовать для нанесения огневого поражения пограничных подразделений в приграничном с Украиной Стародубском районе Брянской области.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали в Югре активного участника международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его привлекли к уголовной ответственности за вербовку.