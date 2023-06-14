* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тюмень, 14 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Югре активного участника международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июня журналистам сообщило тюменское управление ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержан скрывавшийся от наказания гражданин России, являющийся активным участником международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Скрывавшегося от наказания задержанного привлекли к уголовной ответственности за вербовку. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды организации новых членов под предлогом совместного изучения ислама.

Как сообщало 13 июня ИА Регнум, объекты российского транспорта возле зоны проведения спецоперации стали целями украинских спецслужб. По данным Национального антитеррористического комитета, с февраля 2022 года на объектах транспорта в России удалось предотвратить 28 диверсий и террористических актов.

Также в ФСБ 13 июня сообщили о задержании бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса за работу на украинские спецслужбы. Они планировали взрывы на территории Курской и Белгородской областей. Целью подрыва железнодорожной инфраструктуры было нарушить снабжение участвующих в СВО подразделений российской армии.