Киров, 29 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Кирове при возведении здания школы произошло падение башенного крана, погиб рабочий, сообщает пресс-служба региональный прокуратуры.

Александр Вильф/РИА Новости Башенный кран

Отмечается, что падение башенного крана произошло 28 апреля в Ленинском районе. В результате случившегося погиб работник строительной организации.

По данному факту проводится проверка исполнения градостроительного законодательства и законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате обрушения башенного крана в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В результате падения башенного крана смертельные травмы получили два человека — крановщик и рабочий. Они погибли до приезда бригады медиков.