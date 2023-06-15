Новосибирск, 15 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В результате падения строительного крана на припаркованные автомобили в Новосибирске погиб один человек. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Анна Рыжкова ИА Регнум Строительный кран

«Прокуратурой организована проверка по факту падения строительного крана в Октябрьском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент установлено, что в результате инцидента погибла женщина-крановщик 1966 года рождения и получили повреждения восемь автомобилей.

Также указывается, что сотрудник прокуратуры Октябрьского района выехал на место трагического происшествия, и добавляется, что прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при проведении строительных работ и техники безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в Кирове при возведении здания школы произошло падение башенного крана. В результате этого погиб рабочий. По этому факту компетентные органы также начали проверку исполнения градостроительного законодательства и законодательства об охране труда.

Также 18 ноября 2022 года при обрушении башенного крана в Пролетарском районе Ростова-на-Дону погибли два человека — крановщик и рабочий. Они оба скончались до прибытия на место бригады медиков.