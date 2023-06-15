Приштина, Сербия, 15 июня, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Власти самопровозглашённой республики Косово решили запретить въезд на территорию края автомобилям, имеющим сербские номерные знаки, заявил пресс-секретарь косовского правительства Перпарим Криезиу, сообщил портал Kosovo Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По его словам, это ограничение будет действовать, пока органы безопасности не закончат анализ ситуации.

29 мая в Косово начались столкновения между проживающими в крае сербами и косовскими силовиками. Стычки вспыхнули на фоне недовольства жителей ряда городов, в которых мэрами избрали косоваров, несмотря на то, что в этих населённых пунктах подавляющее большинство жителей составляют сербы.

31 мая балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что ситуацию в Косово начали обострять для того, чтобы сместить президента Сербии Александра Вучича, который не выгоден Западу из-за своей неуступчивости. По его словам, на сербского лидера оказывается сильное давление.

Отставка Вучича должна помочь западным странам встроить Сербию в антироссийскую коалицию.