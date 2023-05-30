Москва, 31 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Запад решил добиться смещения президента Сербии Александра Вучича, так как тот проводит прагматичную политику и не хочет присоединяться к санкциям против России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.) Балканы

Так он прокомментировал версию китайского военного эксперта Сонга Чжунпина, опубликованную изданием Global Times, согласно которой Запад хочет развязать войну на Балканах, так как не добился желаемого в ходе российско-украинского конфликта.

«Несмотря на то что данная оценка довольно смелая, я могу с ней отчасти согласиться. Потому что как балканист я вижу, что Запад (и в первую очередь Вашингтон) решил раскачивать ситуацию в Сербии. Причём довольно жёстко. Случайные эмоциональные гражданские протесты технично переведены в формат политических. И параллельно с этим резко обостряется ситуация в Косове», — сказал Бондаренко.

По его словам, президента Сербии Александра Вучича «поджимают со всех сторон», и тот вынужден реагировать на это. В частности, он уже покинул пост председателя правящей партии.

«Цель этой раскачки ситуации — смещение Вучича, — предположил Бондаренко. — Это похоже на правду. Сербия заняла отдельное и очень важное место в Европе. Это единственная страна (помимо Республики Сербской), которая не ввела санкции против России и сохранила прямое авиасообщение. И в принципе относится к числу дружественных России стран. Это становится бельмом в общеевропейском глазу».

Запад, в свою очередь, призывает Белград присоединиться к санкциям, но Вучич, как пояснил балканист, прагматик, который исходит из того, что если он присоединится к санкциям, то потеряет большие экономические возможности, которые Запад не сможет восполнить.

Кроме того, есть мнение, что независимая политика Вучича — не единственная причина, по которой США могут раскачивать ситуацию на Балканах. Тот же Чжунпин полагает, что конфликт нужен Вашингтону для разрушения европейской экономики, что позволит усилить зависимость Европейского союза от США. Кроме того, китайский эксперт констатировал, что российско-украинский конфликт отнял у США много ресурсов и сил, вследствие чего они используют сербско-косовскую конфронтацию как отличную возможность для дестабилизации региона.

По мнению других экспертов, обострение косовской проблемы необходимо в том числе и Европейскому союзу, так как это даёт шанс сместить Вучича, а после этого встроить Сербию в антироссийскую коалицию. Это становится особенно актуально, если вспомнить, что выборы президента Турции закончились совсем не тем результатом, на который уповали в Брюсселе, — прозападная оппозиция так и не смогла одолеть действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.