Брюссель, 14 июня, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО во время саммита в Вильнюсе примут план о разворачивании на территории стран — членов альянса более 300 тысяч военнослужащих. Об этом 14 июня объявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Альянс примет план <…> по развёртыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», — сказал Столтенберг.

Ранее он заявил, что к саммиту НАТО Швеция сможет стать полноценным членом блока, хотя гарантий этого нет. Мероприятие запланировали на 11 и 12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что входящие в альянс страны должны увеличить военные расходы. Он подчеркнул, что принятый в 2014 году потолок в 2% ВВП уже является не целевым показателем, а базовым.

Джоанэ уточнил, что НАТО нужны хорошо обученные военнослужащие и современное вооружение. Всё это должно быть готово развернуться «быстрее, чем когда-либо».