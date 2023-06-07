Чернигов, Украина, 7 июня, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Депутаты Черниговского облсовета обратились к украинским властям с просьбой запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает агентство УНИАН.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти (УПЦ, Киево-Печерская лавра)

В тексте принятого документа УПЦ обвиняется в «коллаборации», «распространении нарративов врага», «содействии вражде среди украинцев» и «препятствовании объединению украинских православных».

В связи с этим следует запретить деятельность УПЦ и её структурных подразделений, считают депутаты.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине за последний год развёрнуты самые масштабные гонения на каноническую УПЦ. Руководители Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с властями страны отнимают храмы у УПЦ, регулярно совершаются нападения на прихожан и священников.

В министерстве культуры и информационной политики Украины 6 июня заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахи УПЦ должны освободить помещения обители в течение трёх дней. При отказе министерство подаст в суд.

В конце мая по решению депутатом местного горсовета храм Успения Пресвятой Богородицы в Кропивницком Кировоградской области передали от УПЦ раскольникам. До этого сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм в селе Красноволя в Волынской области.

В праздник Троицы, 4 июня, раскольники ПЦУ в Киевской области не пустили прихожан в храм на молебен, поставив охрану и повесив замки на входах. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, были вынуждены перелезать через ограждение.