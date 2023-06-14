Париж, 14 июня, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ не принесло успехов Киеву, несмотря на поддержу НАТО, что является также провалом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 14 июня заявил на своём YouTube-канале экс-депутат Европарламента из Франции Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я хочу сказать о знаменитом украинском контрнаступлении. На самом деле все очень плохо — это фиаско Зеленского», — сказал Филиппо.

Политик отметил, что даже разносторонняя поддержка со стороны стран Запада не помогла ВСУ добиться успеха. По его мнению, у Украины нет шансов на победу.

Филиппо также обвинил НАТО в эскалации конфликта на Украине. Альянс не даёт стабилизировать ситуацию и затягивает кризис. Бывший евродепутат отметил, что такая политика может спровоцировать третью мировую войну.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ за десять дней масштабных атак не смогли выполнить поставленные задачи. При этом украинская сторона несёт большие потери в живой силе и технике. По данным на 14 июня, с начала наступления ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек.

Официальные лица на Западе скупо комментируют ситуацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ВСУ теряет военную технику, отметив, что это неизбежно во время боёв.

О больших потерях сообщают и западные СМИ. Американская газета Washington Post, ссылаясь на данные от украинских военных, сообщила, что подготовленная по стандартам НАТО 37-я бригада украинской армии в первом бою потеряла более половины личного состава.