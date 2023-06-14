Вашингтон, 14 июня, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Подготовленная по стандартам НАТО 37-я бригада украинской армии, укомплектованная западным оружием, в ходе контрнаступления понесла большие потери. Об этом 14 июня написала американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказали корреспонденту издания украинские военные, после того как 5 июня они 20 минут двигались на юго-восток ДНР, их начали обстреливать из миномётов. После этого военный с позывным Дровосек увидел, что двое сослуживцев в его машине истекают кровью, а один остался без руки.

После этого военный уполз в воронку, однако и там осколок мины попал ему в плечо. Дровосек пожаловался, что вместе с сослуживцами остался на поле боя под миномётным огнём без танков и другой тяжёлой техники. По его словам, 30 из 50 человек его подразделения не вернулись назад, а пять западных бронемашин ВСУ российские войска уничтожили в первый час их наступления.

Также украинский военный с позывным Грей отметил, что во время штурма 37-го батальона Великой Новоселки российская артиллерия обстреливала их на протяжении полутора часов, легко пробивая французские колёсные танки AMX-10RC, недостаточно защищавшие солдат, в связи с чем их пришлось ставить сзади.

При этом военный отметил, что он с сослуживцами ожидал поддержки, которой так и не было, и добавил, что у его командира было мало опыта, из-за чего он растерялся, оставшись без поддержки артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал InfoBRICS написал, что Запад недооценил возможности Вооружённых сил России и из-за этого ВСУ потеряли большую часть поставленных им американских БМП Bradley. По мнению авторов издания, это произошло по двум причинам: из-за невысокого мнения Киева и его союзников о возможностях российской армии, а также из-за нереалистичных ожиданий от предоставленных ВСУ подготовки и оборудования Североатлантического альянса.