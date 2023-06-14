Москва, 14 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской Краснознамённой бригады управления с присвоением им почётного наименования «гвардейская». Текст телеграмм опубликовали на сайте Кремля.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне СВО

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в поздравлениях.

Путин отметил, что присвоение гвардейского статуса является признанием особых заслуг бойцов. Они проявили массовый героизм и мужество, защищая интересы России.

Президент убеждён, что обе бригады продолжат стоять на страже мирной жизни российских граждан и служить Отечеству.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Путин заявил, что ветеранов специальной военной операции на Украине, проявивших храбрость, нужно продвигать на руководящие посты в армии, правоохранительных органах и спецслужбах. Он также отметил, что СВО выявила «паркетных» генералов, показавших свою неэффективность, а также тех, кто проявил должные качества.

12 июня российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны в Красногорске. Он лично вручил награды героям, проходящим там лечение. Президент также наградил звездой Героя России командира стрелкового взвода старшего лейтенанта Юрия Жуланова.