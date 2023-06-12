Красногорск, 12 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем командование российской армии должны составить проверенные боем солдаты, которые не дрогнули перед лицом опасности. Об этом он сказал во время встречи с военнослужащими 12 июня в военном госпитале имени А. А. Вишневского в Красногорске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооружённым силам. Из таких должен комплектоваться и будущий командный состав. Из тех, которые почувствовали на себе, что это такое — боевые действия, не дрогнули, до конца исполняли свой долг. Конечно, такие проверенные огнём и боевыми действиями люди нужны Вооружённым силам», — заявил глава государства.

ИА Регнум сообщало ранее о визите Путина в военный госпиталь имени Вишневского к проходящим там лечение участникам специальной военной операции. Во время беседы с ними глава государства заявил, что каждый из них — герой. Он подчеркнул, что они сражаются в жёстких боевых условиях, с артобстрелами, танками и бронемашинами, но всё это при этом не в кино, а в реальности.

Перед этим Путин лично наградил командира стрелкового взвода старшего лейтенанта Юрия Жуланова, спасшего сослуживцев из-под обстрела, звездой Героя России. Также из рук президента получили Ордена Мужества другие участники специальной военной операции России на Украине.