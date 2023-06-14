Москва, 14 июня, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виллиан Роша стал самым подорожавшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2022/23. Об этом 14 июня сообщил портал Transfermarkt.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ПФК ЦСКА Виллиан Роша

«Победителем обновления стал один из лучших центральных защитников сезона — Виллиан Роша (+3,5, до 7 млн евро), который зацементировал слабую зону «армейцев» последних нескольких лет после завершения карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича», — говорится в статье.

Вторую строчку рейтинга вслед за триумфальным бразильцем занял игрок петербургского «Зенита» Малком Филипе Силва де Оливейра, подорожание которого дошло с 27 до 30 млн евро. Третьим за ними стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (9–12 млн евро).

Как сообщало ИА Регнум, Роша стал игроком ЦСКА в сентябре 2022 года. На тот момент 27-летний бразилец перешёл в российский клуб с позиции центрального защитника португальского «Портимоненсе». По информации источника, «армейцы» заплатили за трансфер Роши 2 млн евро, а соглашение защитника с «красно-синими» рассчитано на три года с опцией продления. Спустя всего месяц новичка признали лучшим игроком матча ЦСКА — «Динамо».