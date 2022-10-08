Москва, 8 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 27-летний бразильский центральный защитник Виллиан Роша с оценкой 8.56 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Динамо» (1:1).

ЦСКА

В матче с «Сочи» Роша отметился забитым мячом, шестью успешными отборами и выиграл шесть верховых единоборств. Точность передач бразильского защитника составила 63%.

За ЦСКА 27-летний бразилец выступает с 1 сентября после перехода из «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. Действующее соглашение Виллиана Роши с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.