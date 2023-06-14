Брюссель, 14 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косово из-за отсутствия деэскалации в сербских анклавах. Об этом заявил 14 июня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Премьер Альбин Курти провалил попытки деэскалации, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия», — сказал он.

При этом Стано подчеркнул, что принятые меры не являются санкциями, а вводятся на «совершенно другом уровне».

Как ранее сообщало ИА Регнум, обстановка в Косово обострилась 29 мая, после столкновений проживающих в крае сербов с правоохранителями. Жители нескольких городов, в которых в большинстве проживает сербское население, выступили против избрания мэрами косовар.

Во ходе протестов сербы попытались прорваться в администрации городов, но их атаковали натовские миротворцы. Ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR).

После этого в Косово прибыл турецкий спецназ. В частности, развёртывание начал батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады.