Анкара, 4 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В Косово началось развёртывание турецкого батальона сил специального назначения, о котором ранее просили в НАТО. Об этом 4 июня сообщило министерство обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады приступил к развертыванию в Косове», — привело ТАСС заявление ведомства.

О том, что турецкая сторона направит в Косово спецназ, ИА Регнум сообщало днём ранее. В турецком минобороны тогда добавили, что Анкара занимает конструктивную позицию и призывает стороны к сдержанности.

Обстановка в Косово обострилась 29 мая, когда начались столкновения между проживающими в крае сербами и правоохранителями. Так, жители городов Звечана, Лепосавича, Зубина-Потока, в которых в подавляющем количестве проживает сербское население, выступили против избрания мэрами косовар с учётом того, что большинство граждан вообще отказалось от голосования на выборах.

Во время протестов сербы попытались прорваться в администрации городов, но их атаковали натовские миротворцы. В результате этого ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR).

Как ранее сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Осло 30 мая пообещал направить в Косово дополнительно 700 военнослужащих для обеспечения безопасности населения. По его словам, НАТО выберет ещё один батальон, который приведут в состояние боевой готовности.