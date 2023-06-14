Москва, 14 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства во время рабочей поездки в войска Западного военного округа, сообщила 14 июня пресс-служба военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Глава Минобороны проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов», — говорится в сообщении.

Во время поездки командующий космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу о технических и функциональных характеристиках, а также о перспективах дальнейшего развития нового объекта. Министру показали новую станцию, которая обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что космическая группировка России находится на пятом месте в мире и её необходимо наращивать. Глава государства также заявил, что пока российской армии нужно наращивать применение ударных и разведывательных беспилотных аппаратов.