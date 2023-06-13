Москва, 13 июня, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Космическая группировка России находится на пятом месте в мире, и её необходимо наращивать. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы, конечно, будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать», — сказал президент.

Путин также заявил, что пока российской армии нужно наращивать применение ударных и разведывательных беспилотных аппаратов. На это также потребуется время.

Президент отметил, что России ранее следовало по-другому выстраивать космическую деятельность. Но Москва не планировала, что придётся участвовать в вооружённом конфликте. Теперь нужно корректировать планы, которые приняли на годы вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года с космодрома «Восточный» на орбиту вывели российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Он способен вести разведку на территории Украины дважды за сутки. Аппаратура может снимать объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр. Он также может выявлять переброску вражеской военной техники в любую погоду.