Минск, 1 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Украина на сегодняшний день превратилась в разменную монету в геополитических играх западных стран. Об этом 1 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ в Минске.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, слова которого приводит издание «Беларусь сегодня», информационная монополия Запада сегодня используется для подрыва на международном уровне авторитета противостоящих ему государств, и это проводится под лозунгами «борьбы за демократию» для срыва любых интеграционных процессов и в певую очередь — в СНГ.

«Красноречивый пример — нынешнее положение на Украине, которую используют сегодня в этих геополитических играх для размена», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что, по информации разведки, все указанные угрозы в обозримой перспективе будут только наращиваться.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позже, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Поэтому, как он считает, Москва проведением спецоперации упредила развитие таких событий. Он подчеркнул, что в противном случае ситуация была бы гораздо хуже.