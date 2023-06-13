Вашингтон, 13 июня, 2023, 19:07 — ИА Регнум. США выделили Украине новый пакет военной помощи на $325 млн. Об этом во вторник, 13 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Он сообщил, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны и противотанковые комплексы, бронетехника и боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Я санкционирую 40-ю передачу Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов», — заявил госсекретарь.

Блинкен отметил, что помимо прочего новый пакет включит оборудование, необходимое для «укрепления украинских сил на поле боя».

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале более обстоятельно описал содержимое нового пакета. По его словам, Киев получит от Вашингтона 10 бронетранспортёров «Stryker», 15 боевых машин пехоты «Bradley», а также противотанковые ракетные комплексы «Stinger» и «Javelin» и другую технику и боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, США неоднократно предоставляли Украине пакеты военной помощи, включающие различную технику. Так, 31 марта стало известно о планах Вашингтона объявить о выделении Киеву пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд. долларов, в который планировалось внести радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики, противотанковые ракеты и другую технику и боеприпасы.

19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США в течение суток сообщат об очередном пакете военной помощи украинской армии. 11 июня американский предприниматель Илон Маск отреагировал на очередную передачу Пентагоном пакета военной помощи Украине в размере 2,1 миллиарда долларов, и задался вопросом о том, когда всё это кончится.