Вашингтон, 1 июня, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Намерение Вашингтона предоставить новый пакет военной помощи Киеву противоречит собственным национальным интересам. Такое заявление сделал 31 мая посол России в США Анатолий Антонов, слова дипломата приводятся в Telegram-канале посольства.

Mil.ru Анатолий Антонов

Решение выделить Украине военную помощь на сумму 300 миллионов долларов Антонов назвал хорошей подпиткой «прогнившему режиму в Киеве». По мнению Антонова, власти США, желая нанести стратегическое поражение России, поощряют Киев на безрассудные действия, попутно снабжая смертоносным оружием. При этом администрацию Белого дома, по словам российского дипломата, не останавливает ничто, включая проблемы в собственной стране.

«Не смущают ни кризисные явления в экономике, ни призывы государств Латинской Америки, Африки, Азии об оказании помощи в социально-экономическом развитии», — указал глава российской дипмиссии.

Как отметил Антонов, многие внутренние вопросы США власти могли бы решить простым перенаправлением средств, сгорающих «в топке конфликта на Украине», на более важные и благородные цели. Однако по каким-то причинам Белый дом не готов решать такие проблемы, как нищенское существование мигрантов на южных границах Соединенных Штатов.

«Похоже, покровителям Киева недостаточно уроков, которые Вооруженные силы России ежедневно преподают неонацистам в зоне специальной военной операции», — отметил Антонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал посол России в США Антонов, новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и продемонстрировал безразличие Белого дома к преступлениям бандеровцев.