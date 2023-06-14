Москва, 14 июня, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Количество попыток телефонного мошенничества в отношении физических лиц на территории России резко возросло и достигло 8,6 млн в сутки, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

При этом в прошлом году зафиксировали около 5 млн таких попыток.

«Основная угроза — это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 млн в сутки, а сегодня это уже 8,6 млн в сутки», — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Зампред сообщил, что злоумышленники по-прежнему чаще всего используют схему с переводом или взносом на «безопасный счет». На этот вид мошенничества приходится 77% всех подобных попыток.

По словам Кузнецова, использующие указанную схему преступники обычно представляются сотрудниками «службы безопасности» банка, пытающимися сменить жертве «финансовый номер», оформить кредит или снять с его счёта денежные средства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что украинские спецслужбы объявили о наборе новых сотрудников в «кол-центры» для вымогательства денег у жителей РФ и других стран СНГ. Присвоенные средства направляются на финансирование армии Украины.

27 мая министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о том, что в Херсонской области в течение нескольких лет действовали «кол-центры» мошенников, которые похищали деньги у российских пенсионеров. Глава ведомства подчеркнул, что злоумышленники ходили в эти центры как на обычную работу.