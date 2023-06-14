Москва, 14 июня, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Число атак хакеров на компании в России выросло как минимум вдвое за последнее время, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее чем в два раза», — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ).

По его словам, злоумышленники стали активнее применять вирусы-шифровальщики, DdoS-атаки, а также взлом с целью кражи персональных данных и последующей их публикации. Он отметил, что все эти типы нападений иногда используются комбинировано.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля Центр общественных связей ФСБ России предупредил, что подразделения наступательных киберопераций стран Запада используют сетевую инфраструктуру Украины для атак против России, скрыто применяя новые виды кибероружия.

12 июня оперативный штаб Краснодарского края распространил информацию о нападении хакеров на региональные радиостанции.