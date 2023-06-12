Краснодар, 12 июня, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Хакеры 12 июня совершили кибератаку на радиостанции Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения», — сообщили в оперштабе.

В ведомстве отметили, что прервали ложное вещание, идёт работа по восстановлению вещания радиостанций. Это уже не первая подобная хакерская атака в крае. В оперштабе заявили, что это делается, чтобы запугать жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в эфире ряда радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях запустили ложное обращение, сделанное якобы президентом РФ Владимиром Путиным. В заявлении говорилось о введении военного положения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это был взлом, совершённый хакерами.