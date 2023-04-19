Вашингтон, 19 апреля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в течение суток объявят о новом пакете военной помощи украинской армии, сообщила на брифинге 19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине… Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны», — сказала она.

Вашингтон передаст Вооружённым силам Украины боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, уточнила Жан-Пьер.

Замглавы Пентагона Колин Каль 17 апреля сообщил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, хотя Конгресс для этих целей выделил «экстраординарный объём денег».

Ранее ИА REGNUM сообщало, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что американские власти неправильно спланировали развитие системы вооружений, и это стало заметно на фоне конфликта на Украине.

По словам офицера, особую опасность неправильное планирование представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование министерства обороны. По его мнению, нынешнее военное учреждение США остается трагически блестящей данью Второй мировой войне.

Как отметил Макгрегор, вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, которые вложились в вооружение американских Вооружённых сил, при этом в стране наблюдается обесценивание угрозы.