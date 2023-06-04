Вашингтон, 4 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер назвал бессмысленными попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина. Об этом экс-военный рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom 4 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как Блинкен, говорят: «Путин верит», «Путин думает». Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: «Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?» — задался вопросом разведчик.

Так Риттер прокомментировал недавнее выступление Блинкена, в котором он заявил об убеждённости российского лидера в том, что Россия способна продержаться дольше Украины и её союзников. Госсекретарь тогда также выразил мнение об уверенности Путина в большой победе даже путём малого проигрыша. По мнению Блинкена, США обязаны помешать таким планам.

Риттер отметил, что постоянно следит за заявлениями Путина, и ничто из них не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.

Ранее экс-разведчик заявил, что новые российские спутники изменят ход конфликта на Украине. По словам Риттера, выведенный недавно на орбиту российский радиолокационный спутник способен собирать информацию в мельчайших деталях. Он напомнил, что космический аппарат может вести наблюдение даже через облака или в дождливую погоду.