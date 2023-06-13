Москва, 13 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Пожар, который ранее вспыхнул на московском рынке «Садовод», полностью ликвидировали. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России/ТАСС Пожар на рынке «Садовод» в Москве

«В 12:18 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

К сообщению прикрепили видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники противопожарных служб тушат возгорание на рынке «Садовод».

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Как передавало ИА Регнум, ранее в экстренных службах Москвы сообщили, что на московском рынке «Садовод» произошло возгорание в трёх павильонах. По данным представителей служб, сообщение о пожаре поступило в 10:38 мск.

Позднее в региональном МЧС заявили о локализации пожара на площади 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.